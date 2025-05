Autocarro com crianças. Sete feridos ligeiros em colisão na A8

O acidente ocorreu no quilómetro 94, na zona de Alfeizerão, sentido norte-sul.

Os feridos são seis crianças e o motorista do autocarro e foram encaminhados para os hospitais de Torres Vedras e Caldas da Rainha.

No autocarro seguiam 41 pessoas: 37 crianças e quatro adultos.

Uma colisão entre um pesado de passageiros e outro de mercadorias resultou em sete feridos ligeiros, esta sexta-feira, apurou a Renascença junto do Comando sub-regional do Oeste da Proteção Civil.

O trânsito nas duas vias está cortado para permitir manobras ao "heli" do INEM.

No local encontram-se 73 operacionais e 33 veículos além do helicópero do INEM.



O alerta foi dado às 9h45.

[Notícia atualizada às 11h02 com mais informação]