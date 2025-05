Buscas pelo jovem que saltou da ponte Luís I interrompidas

A partir das 20:59, hora a que o sol se pôs, acrescentou o capitão do porto do Douro e Leixões, passarão a ser feitas patrulhas terrestres nas duas margens.

As buscas pelo jovem de 17 anos desaparecido esta sexta-feira no rio Douro, após ter saltado do tabuleiro inferior da ponte Luís I , no Porto, foram interrompidas ao pôr do sol, revelou à Lusa o comandante da capitania.

Caso, nesse período, o corpo não apareça, as buscas na água serão retomadas no sábado a partir das 08:30, disse Rui Lampreia.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional informou terem participado nas buscas elementos do Comando Local da Polícia Marítima e da Capitania do Porto do Douro, tripulantes da Estação Salva-vidas do Douro, bem como por mergulhadores do Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto. .

O alerta foi dado pelas 13:15.