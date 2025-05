Cão que atacou menina ainda não foi recolhido e não tem chip nem vacina

O cão que quarta-feira atacou uma menina numa escola de Santa Maria da Feira ainda não foi entregue ao canil para avaliação veterinária, revelou esta sexta-feira a autarquia, indicando que o animal não tem chip nem vacina antirrábica.

Em causa está a situação do canídeo de raça pitbull que entrou no recreio da Escola Básica e Jardim-de-Infância do Outeiro, na freguesia de Rio Meão, e mordeu a criança na axila, obrigando-a a tratamento no Hospital São Sebastião, também nesse concelho do distrito de Aveiro e Área Metropolitana do Porto.

Com 8 anos de idade, a menina está a recuperar bem, mas ficou sujeita a medicação com antibióticos, para prevenir riscos de infeção.

"À data, os titulares do animal em causa ainda não se apresentaram no Canil Intermunicipal da Associação de Municípios das Terras de Santa Maria com o canídeo, para cumprimento do período de sequestro obrigatório por lei [na sequência de ataques como este]", revelou à Lusa fonte da Câmara Municipal da Feira.