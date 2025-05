Dermatologista do Santa Maria: Ordem dos Médicos admite avaliação disciplinar

O bastonário adiantou que ofereceu a sua "colaboração técnica" à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) depois de terem sido anunciadas as auditorias a todas as unidades locais de saúde (ULS) e lamentou que a ULS Santa Maria ainda não tenha respondido à Ordem dos Médicos (OM).

"Na manhã de sábado, logo após a divulgação pública do caso, a OM dirigiu um ofício à ULS Santa Maria, solicitando esclarecimentos formais que até hoje permanecem por responder", realçou.

Na segunda-feira, a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) abriu um inquérito à atividade cirúrgica adicional realizada no SNS, após o caso noticiado pela CNN Portugal.

Também abriu uma auditoria aos factos relacionados com a atividade cirúrgica realizada em produção adicional e classificação dos doentes em grupos de diagnósticos homogéneos (GDH), no Serviço de Dermatologia da Unidade Local de Santa Maria, desde 2021 até hoje, estando em causa o Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC), que permite fazer cirurgias fora do horário laboral, de modo a mitigar as longas filas de espera nos hospitais.