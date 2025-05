Detidos cinco suspeitos de tráfico e apreendidas mais de 4.600 doses de droga no Porto

A PSP deteve cinco homens suspeitos de tráfico de droga em diferentes zonas da cidade do Porto e apreendeu mais de 4.600 doses de heroína, cocaína e haxixe, informou esta sexta-feira a polícia.

Três dos suspeitos, com 36, 39 e 56 anos, residentes no Porto, Matosinhos e Vila Nova de Gaia, foram detidos na quarta-feira na Rua Vieira de Castro, numa zona conhecida como "ponto de tráfico" de droga, refere, em comunicado, o Comando Metropolitano do Porto da PSP.

Numa ação de prevenção de ilícitos criminais, os polícias depararam-se com "uma grande fila de indivíduos, que tudo indicava serem toxicodependentes à espera de poder adquirir produto estupefaciente", esclarece.

Quando os polícias avançaram para o local, foi percetível que um dos suspeitos controlava os consumidores, organizando-os na fila para se dirigirem ao vendedor.

"Quando há a perceção da presença policial e depois de vários alertas audíveis, dá-se a interceção do vendedor" que tentou, sem sucesso, fugir, agredindo os agentes.

Desta ação resultou a apreensão de heroína, cocaína e haxixe, suficiente para 3.040, 1.420 e 194 doses individuais, a quantia de 2.557 euros e um telemóvel. .

Os detidos já foram ouvidos em tribunal, tendo dois ficado sujeitos a apresentações diárias e um a apresentações semanais, perante as autoridades policiais da respetiva área de residência.

No mesmo dia foram detidos pelo mesmo tipo de crime, em diferentes zonas da cidade do Porto, um jovem de 17 anos, com 64 doses individuais de haxixe, e um outro homem, de 40 anos, "foi surpreendido apenas com resíduos de produto suspeito de ser cocaína, mas com a quantia de 303 euros", acrescenta a PSP.