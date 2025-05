Educação especial. Profissionais têm medo de denunciar discriminação negligência e maus-tratos

"No fundo, acabam por ficar isolados naquilo que é uma luta solitária, que não devia ser. Ao fazer a denúncia, ficam fragizilados e costumam ser encostados", aponta.

A representante do Movimento por uma Inclusão Efetiva Filipa Nobre explica, à Renascença , que os profissionais estão condicionados "pela fragilidade da sua posição", porque "não têm apoio da direção ou da escola que integram".

É uma das conclusões do inquérito realizado pelo Movimento por uma Inclusão Efetiva a que a Renascença teve acesso.

Os profissionais de educação têm medo de denunciar os casos que testemunham de discriminação negligência e maus-tratos sobre alunos com necessidades educativas específicas.

Filipa Nobre diz que metade dos inquiridos que denunciam os casos de maus-tratos sobre os alunos com necessidades educativas especiais fazem-no junto das direções escolares, mas sem grande efeito prático.

A representante refere que é preciso questionar os diretores para "perceber o que se passa". "Se eles têm o poder para avaliar, monitorizar, fiscalizar, então que o façam", apela.

Cerca de 30% dos mais de 400 inquiridos admitiram que já presenciaram situações de maus-tratos. Os casos denunciados incluem maus-tratos sobre os alunos e situações de negligência.

Filipa Nobre alerta que estes acontecem por "falta de recursos" e também há "alguma violência física de profissionais que são agressivos fisicamente e verbalmente".

Outro inquérito do Movimento por uma Inclusão Efetiva, em abril, apontou medo de represálias faz com que também os pais de crianças com necessidades educativas especiais se calem, face aos casos de discriminação nas escolas.