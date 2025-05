Fisco alerta para nova série de emails falsos a falar de possível reembolso

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) emitiu um novo alerta para mensagens fraudulentas após o envio em seu nome de vários emails falsos, alguns aliciando o contribuinte para possível reembolso.

Numa mensagem publicada no Portal das Finanças, a AT alerta que nas mensagens em causa é pedido que se carregue nos links fornecidos com objetivo de convencer o contribuinte a fornecer dados, o que nunca deve ser efetuado.

Numa altura em que prosseguem os reembolsos do IRS, uma destas mensagens fraudulentas aproveita o tema e, usando abusivamente o logótipo da Autoridade Tributária e Aduaneira, avança com a "Boa notícia" de que o "Senhora pode ter direito a um reembolso de imposto".

Após um breve texto em que se diz que foi identificada "a possibilidade de um valor a ser restituído", o mail apresenta um link, com a AT a avisar que se trata de uma fraude.

A AT partilha mais exemplos destas mensagens falsas, de supostas notificações eletrónicas, precisando que "estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas".

"O seu objetivo é convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando nos links sugeridos. Em caso algum deverá efetuar essas operações", refere o alerta da AT que recomenda aos contribuintes a leitura do folheto informativo sobre Segurança da Informação disponível no Portal das Finanças.