FMI vai encontrar sistema financeiro português "robusto", diz ministro das Finanças

É uma avaliação normal que vai encontrar um “sistema financeiro robusto”. O ministro das Finanças, Miranda Sarmento, está confiante na avaliação que o Fundo Monetário Internacional (FMI) vai fazer ao sistema financeiro português.

Banca e mercado de capitais vão ser alvo de uma análise profunda e o ministro diz que não há nada a temer.

"É uma avaliação perfeitamente normal dentro das competência do FMI, que a faz em vários países”, disse em declarações aos jornalistas à margem da conferência da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) sobre “Uma Nova Ambição para os mercados de capitais”, na fundação Calouste Gulbenkian.

Questionado se está confiante, Miranda Sarmento respondeu: “Claro! Ainda por cima o sector financeiro português está extremamente robusto e resiliente".

O que não quis responder foi sobre se irá continuar à frente do Ministério das Finanças no novo governo que aí vem. “Isso é da competência do primeiro-ministro, ele a seu tempo divulgará a composição do novo governo".

Segundo o Eco o Fundo Monetário Internacional começou esta semana reuniões com entidades portuguesas para preparar o programa de avaliação do sistema financeiro português no âmbito do Programa de Avaliação do Sector Financeiro.

O foco da avaliação vai centrar-se na resiliência do sector financeiro e supervisão, assim como capacidade de gerir e resolver crises financeiras.