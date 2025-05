Homem fica em prisão preventiva depois de agredir mulher com 150 facadas

Um homem ficou em prisão preventiva por suspeita de homicídio qualificado na forma tentada contra uma mulher que conheceu na aplicação "Tinder" e que agrediu e atingiu com 150 golpes de faca, divulgou hoje o Ministério Público (MP).

Segundo o MP, este homem, cuja idade não foi especificada, está indiciado pelos crimes de homicídio qualificado na forma tentada, ofensas à integridade física qualificada e detenção de arma proibida e depois de ouvido na quinta-feira em primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa.

O MP adianta que os factos ocorreram na última quarta-feira, ao final da tarde, no parque de estacionamento do Estádio José Alvalade, em Lisboa, e que o arguido está "fortemente indiciado" de ter conhecido a vitima através da aplicação informática de encontros "Tinder", tendo trocado mensagens.

Contudo, quando a mulher agredida manifestou desinteresse em continuar a contactar com o arguido, este começou a segui-la, de e para o local de trabalho, e para a residência, com insistência.

No dia do ataque, o arguido fez uma espera à vítima e depois de a encontrar retirou da sua mochila uma faca de cozinha, com a qual desferiu cerca de 150 golpes, atingindo-a na cabeça, tronco, face e membros superiores.

Outro dos ofendidos, que passava naquele local, correu em defesa da vítima, afastando-a do arguido, sendo nessa altura atingido com vários golpes na mão esquerda.

Uma vez caída no chão, a ofendida continuou a ser agredida pelo arguido, com pontapés e golpes na cabeça.

Na sequência do interrogatório e em conformidade com o requerido pelo Ministério Público, foi aplicada ao arguido a medida de coação de prisão preventiva, prosseguindo a investigação sob a direção do MP do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.