Homem morre após ser colhido por comboio no Porto

Um homem de 38 anos morreu esta sexta-feira depois de ter sido colhido por um comboio na linha que faz a ligação da estação de São Bento à estação de Campanhã, no Porto, adiantaram à Lusa fontes de segurança.

O acidente, com alerta pelas 21h15 desta sexta-feira ocorreu na zona dos túneis que ligam São Bento à Campanha, referiu fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto.

Fonte da PSP do Porto detalhou que a vítima é um homem com cerca de 38 anos, acrescentando que as circunstâncias do acidente ainda estão a ser apuradas.

O atropelamento causou atrasos em vários comboios com origem e destino em São Bento, de acordo com a página na Internet da CP - Comboios de Portugal.

Pelas 23h30 três dos comboios previstos com destino a São Bento ainda registavam atrasos.

De acordo com a Proteção Civil, para o local foram destacados elementos dos bombeiros, de emergência e da PSP, num total de 20 operacionais, apoiados por sete viaturas.