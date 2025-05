Jovem desaparecido no rio Douro após saltar da ponte Luís I no Porto

Um jovem de 17 anos desapareceu esta sexta-feira no rio Douro, ao início da tarde, após ter saltado do tabuleiro inferior da ponte Luís I, no Porto.

O jovem, ao contrário do que a Lusa avançava ao início da tarde, não é um dos que habitualmente saltam para o rio a troco de dinheiro dado por turistas, apurou a Renascença. Desapareceu pelas 13h15.

O rapaz, de nacionalidade brasileira, reside em Vila Nova de Gaia e encontrava-se numa visita de estudo. Alguns colegas entraram dentro de água, mas não conseguiram resgatá-lo.

O jovem saltou junto à margem norte da ponte, ou seja, do lado do Porto.

No local está a Capitania do Porto, Bombeiros Sapadores do Porto e o INEM.