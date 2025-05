Jovem desaparecido no rio Douro após saltar da ponte Luís I no Porto

Um jovem desapareceu esta sexta-feira no rio Douro, ao início da tarde, após ter saltado do tabuleiro inferior da ponte Luís I, no Porto, revelou à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo a fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto, o jovem será um dos que habitualmente salta para o rio a troco de dinheiro dado por turistas, e desapareceu pelas 13h15.

O corpo desapareceu no lado do Porto, precisou a fonte.

Nas buscas pelo corpo do jovem estão elementos dos Bombeiros Sapadores do Porto e da Polícia Marítima, acrescentou.

Pelas 13h47, segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, estavam no local 10 operacionais apoiados por três viaturas.