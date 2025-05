Mãe de suspeito de morte de grávida da Murtosa investigada por falsas declarações

O Ministério Público (MP) vai investigar a mãe do suspeito da morte de Mónica Silva por alegadamente ter prestado falsas declarações durante a 9.ª sessão do julgamento que decorreu esta sexta-feira no Tribunal de Aveiro, informou fonte ligada ao processo.

Durante a pausa para o almoço, o advogado António Falé de Carvalho disse aos jornalistas que a procuradora do Ministério Público (MP) requereu a extração de uma certidão por alegadas falsas declarações contra esta testemunha, a exemplo do que já tinha acontecido com o pai do arguido, na sessão de quinta-feira.

Em causa, segundo o advogado, estão "omissões e incongruências com o que a testemunha disse durante o primeiro interrogatório" relacionadas com a operação de limpeza que decorreu na casa da Torreira, onde a acusação diz que ocorreu o crime.

Esta é a terceira vez que é pedida a extração de uma certidão para efeitos de investigação de um eventual crime de falsidade de depoimento neste julgamento. Para além dos pais do arguido, o advogado dos assistentes também já tinha requerido a extração de uma certidão por falsas declarações contra o homem que foi contratado para proceder à limpeza do apartamento na Torreira.

Para além da mãe de Fernando Valente, que foi arrolada como testemunha de defesa, o tribunal de júri esteve a ouvir durante a manhã uma testemunha de acusação, que ainda não tinha sido ouvida, e foi iniciada a reprodução das declarações para memória futura do arguido no primeiro interrogatório que irá continuar da parte da tarde.