Nem tronco nu nem biquini na rua e esplanadas. Veja as novas regras para férias em Albufeira

Neste final de maio, o calor já se faz sentir forte no Algarve. As temperaturas ultrapassam diariamente os 30 graus e nas praias do sul do País sente-se que o verão está próximo. Em Albufeira, um dos grandes destinos de férias algarvios, veem-se muitos turistas das mais variadas partes do mundo a percorrer as ruas da cidade. Tudo decorre como é habitual, todos os anos.

Mas há uma diferença. Os mais atentos podem vê-la nas paredes de bares e restaurantes. É lá que estão afixadas as regras do novo Código de Comportamento do município. Um conjunto de normas que vão desde a proibição de se andar em tronco nu à proibição de se consumir bebidas alcoólicas na via pública. A intenção da autarquia é regular os comportamentos excessivos que, cada vez mais, se iam registando em Albufeira.

"Eu penso que vá ter algum impacto", acredita José Carlos Rôlo, presidente da Câmara. "Mas por si só não chega", continua, "é preciso que os empresários deem conta destas situções, é preciso que as forças de segurança tenham ação, e vamos tentar ajudar a resolver o problema". A autarquia apela a um esforço conjunto de todos. Ao mesmo tempo que está a reforçar os efetivos da Polícia Municipal para garantir o cumprimento do novo código.

E as autoridades são mesmo vistas como essenciais por parte dos comerciantes para que os turistas se comportam conforme as regras. "Nós, quando vemos pessoas sem t-shirt, dizemos-lhes para vestirem mas eles não querem e muitas vezes acabam por ir embora", conta Maricela Oliveira, responsável por alguns bares e restaurantes junto à praia dos Pescadores, na baixa de Albufeira. "É um bocado chato mas a gente percebe porque tem de haver estas regras", acrescenta.

O novo Código de Comportamento de Albufeira foi apresentado em Fevereiro passado. De então para cá, esteve em consulta pública e sofreu algumas alterações de pormenor. Na semana passada foi finalmente aprovado na Câmara, tendo agora de ser votado na Assembleia Municipal. José Carlos Rôlo espera que, depois de ser publicado em Diário da República, o regulamento entre em vigor "entre 15 e 30 de junho".

Além da dificuldade em fazer cumprir as regras, os comerciantes também alertam para o perigo de se afastar turistas da cidade. "Isto é uma zona de férias. Sim senhor, controlar os desacatos, as desordens, não deixar as coisas exagerarem tudo bem. Agora criar leis para andar atrás das pessoas que, com o calor, tirem a t-shirt, parece-me um bocado exagerado", defende Alberto Macedo, diretor de Marketing e Relações Públicas do Grupo Mealha, que tem vários bares e restaurantes em Albufeira.

"É preciso mais presença das autoridades, a todas as horas", diz ainda Alberto Macedo, "se é necessário controlar os excessos também é preciso estar atento a outros problemas, como os indivíduos que andam pelas ruas a vender produtos ilícitos, como drogas", explica, "ou limitar os minimercados que estão abertos até de madrugada e vendem as bebidas que se vendem nos bares, mas a preços muito mais baixos".

Aparentemente indiferentes a estas questões, os turistas continuam a percorrer as ruas de Albufeira a aproveitarem o calor, o sol e a praia. Pelo menos na tarde em que a Renascença esteve na cidade algarvia, nenhum andava em tronco nu. Mas o verão ainda nem começou e sõ quando chegarem as enchentes de julho e agosto é que se poderá avaliar se o novo Código de Comportamento tem, de facto, algum impacto e vai reduzir os habituais excessos entre quem escolhe Albufeira para fazer férias, sem afastar os turistas.