Operação Pretoriano. Fernando Madureira mantém-se em prisão preventiva

Fernando Madureira vai continuar em prisão preventiva no âmbito da Operação Pretoriano. A decisão da juíza do Tribunal Judicial da Comarca do Porto foi conhecida esta sexta-feira.

De acordo com a CNN Portugal, o tribunal acabou por decidir a favor da posição do Ministério Público, que defendia a manutenção da medida de coação.

O antigo líder da claque Super Dragões é o único dos 12 arguidos da Operação Pretoriano em prisão preventiva e a sua defesa tinha pedido o desagravamento da medida, esta quinta-feira.

"A liberdade de Fernando Madureira não constitui qualquer perigo", defendeu a defesa.

O julgamento da Operação Pretoriano retoma na segunda-feira, para se ouvirem as testemunhas da defesa.

Em causa estão 31 crimes, que englobam acusações de coação e ameaça agravada, ofensa à integridade física no âmbito de espetáculo desportivo, instigação pública a um crime, arremesso de objetos ou produtos líquidos e atentado à liberdade de informação, em torno de uma Assembleia Geral do FC Porto, ocorrida a novembro de 2023.