As estimativas preliminares divulgadas, esta sexta-feira, pelo INE para os primeiros três meses deste ano apontam, assim, para um crescimento homólogo de 1,6% em volume, taxa inferior em 1,2 pontos percentuais à do trimestre precedente, refletindo um abrandamento do consumo privado, enquanto o investimento acelerou.

Comparando com o quarto trimestre de 2024, o PIB diminuiu 0,5% em volume, após um crescimento de 1,4% no trimestre anterior.