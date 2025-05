Sete feridos em despiste de viatura turística na Madeira

O despiste de uma viatura turística todo-o-terreno provocou dois feridos graves e cinco ligeiros esta sexta-feira, na ilha da Madeira, estando os ocupantes a ser resgatados de uma zona de difícil acesso, indicou a Proteção Civil.

Em declarações à agência Lusa, o presidente do Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira, Richard Marques, disse que o veículo turístico circulava na zona da Ponta do Pargo, no concelho da Calheta, quando se despistou e capotou, provocando sete feridos, "dois dos quais inspiram maiores cuidados, de maior gravidade, e cinco são feridos ligeiros".

No local estão 14 veículos, um meio aéreo do Serviço Regional de Proteção Civil e 46 operacionais dos bombeiros, PSP, Serviço Emergência Médica Regional e da Cruz Vermelha Portuguesa.

"Neste momento, estão a decorrer as operações de resgate, até porque o veículo está fora de estrada e as vítimas estão a ser resgatadas com recurso a salvamento técnico por cordas, por parte da equipa de salvamento em grande ângulo dos bombeiros", adiantou Richard Marques.

O alerta para o acidente foi dado às 12:50.