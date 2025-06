Aeroporto do Porto opera "sem restrições" depois de problemas de sistemas

"Neste momento, a operação aeroportuária realiza-se sem restrições prevendo-se que assim continue ao longo do dia, com condições meteorológicas favoráveis e recuperação dos voos cancelados", acrescenta.

No entanto, apesar de questionada, a empresa não precisa o número de voos ainda cancelados durante o dia.

"A partir das 06h30, as condições meteorológicas melhoraram permitindo as aterragens", refere a ANA, numa resposta escrita à Lusa, na sequência de um pedido de esclarecimentos.

As condições meteorológicas de nevoeiro e a indisponibilidade temporária do ILS (instrumento de apoio a aterragens) no controlo de tráfego aéreo causaram impacto nas aterragens do aeroporto Francisco Sá Carneiro, provocando desde sexta-feira cancelamentos de voos.

A operação aeroportuária no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, do Porto, já decorre "sem restrições", com condições meteorológicas favoráveis e "recuperação dos voos cancelados", disse este sábado à Lusa fonte da ANA - Aeroportos de Portugal.

O nevoeiro, aliado à inoperacionalidade temporária do sistema de aterragem por instrumentos (ILS), devido às obras em curso no Aeroporto do Porto, provocaram na sexta-feira o cancelamento de mais de duas dezenas de voos.

De acordo com a página na Internet da ANA - Aeroportos de Portugal, durante este sábado estavam cancelados onze voos, a maior parte dos quais relativos a chegadas.

A mesma situação já se tinha verificado na segunda-feira, 26 de maio, dia em que a NAV Portugal adiantou à agência Lusa que o nevoeiro que se fez sentir nessa manhã na zona do Porto "teve algum impacto nas operações no Aeroporto Sá Carneiro, com registo de divergências nas primeiras duas horas de operação".

"Importa sublinhar que o sistema de aterragem por instrumentos do Aeroporto do Porto se encontra temporariamente fora de serviço de forma programada devido às obras em curso naquela infraestrutura", indicou então a empresa responsável pela gestão do tráfego aéreo.

Na segunda-feira, a NAV explicou que "a conjugação entre a indisponibilidade temporária do ILS e as condições de visibilidade reduzida explica as restrições verificadas" naquele dia, o que se voltou a verificar na sexta-feira.

A NAV disse ainda que a situação no Aeroporto do Porto "foi comunicada atempadamente a todos os operadores aéreos e enquadra-se no planeamento habitual para este tipo de intervenções".

As obras estão previstas decorrerem até fevereiro de 2026.