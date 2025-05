Alargadas buscas para encontrar jovem desaparecido no rio Douro

As buscas para encontrar o jovem de 17 anos que na sexta-feira desapareceu no rio Douro após ter saltado da ponte Luís I, no Porto, decorrem este sábado numa zona alargada até à foz do rio.

Em declarações à Lusa, o comandante da Capitania dos Porto do Douro e Leixões, Rui Lampreia, disse que os trabalhos decorrem desde cerca das 08h30, com duas equipas de mergulhadores dos Sapadores do Porto e de Gaia e três lanchas da Polícia Marítima e do Instituto de Socorros a Náufragos.

Rui Lampreia disse que se trata de um rapaz de nacionalidade brasileira, aluno de uma escola secundária que se encontrava numa visita de estudo ao Porto.