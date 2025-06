Dermatologistas pedem avaliação das anomalias relacionadas com as cirurgias adicionais

A Sociedade Portuguesa de Dermatologia solicitou este sábado uma avaliação à Ordem dos Médicos das anomalias relacionadas com as cirurgias adicionais e aguarda por uma avaliação de eventuais ilegalidades pelas entidades competentes.

Em comunicado, a Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia (SPDV) manifesta a sua indignação com as notícias de alegados abusos em cirurgias, como a que aconteceu com um dermatologista no Hospital de Santa Maria, e sublinha tratar-se de "situações pontuais" que não representam o "comportamento coletivo" dos dermatologistas.

A sociedade de dermatologia assegurou também que de tudo fará para evitar que situações semelhantes possam repetir-se e pediu ao conselho disciplinar da Ordem dos Médicos que faça uma avaliação rigorosa dos casos.