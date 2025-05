GNR deteve idoso suspeito de provocar incêndio florestal em Vila do Conde

A GNR de Matosinhos deteve um homem de 80 anos suspeito de ter provocado um incêndio florestal, no concelho de Vila do Conde, informou este sábado o Comando Territorial do Porto.

Na sequência de um alerta para um incêndio florestal da zona de Modivas, concelho de Vila do Conde, os elementos do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR de Matosinhos deslocaram-se ao local e apuraram que a origem do incêndio resultou de uma queima de sobrantes, sem que tivessem sido adotadas as devidas medidas de segurança.

"A queima em questão descontrolou-se, alastrando-se para o terreno adjacente e provocando a destruição de cerca de nove hectares de vegetação circundante, motivo que levou à detenção do suspeito por incêndio florestal", esclarece a GNR, em comunicado.

Segundo a Guarda, o detido foi constituído arguido, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Vila do Conde.

A operação contou com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde e da Póvoa de Varzim, no combate ao incêndio.