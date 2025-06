Interrompidas buscas pelo jovem que desapareceu no rio Douro

As buscas pelo jovem de 17 anos desaparecido no rio Douro depois de ter saltado para a água da ponte Luís I, no Porto, foram interrompidas este sábado à noite, revelou a Polícia Marítima em comunicado.

"As buscas pelo jovem de 17 anos que desapareceu na passada sexta-feira no rio Douro, após ter saltado para a água da ponte Luís I, no Porto, foram interrompidas esta noite, 31 de maio, sem que se tivesse encontrado a vítima", lê-se no comunicado.

Segundo a Polícia Marítima, estiveram empenhados nas buscas elementos do Comando Local da Polícia Marítima e da Capitania do Porto do Douro, tripulantes da Estação Salva-vidas do Douro, bem como mergulhadores do Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto.

As buscas serão retomadas no domingo de manhã, indicou a força policial no comunicado, acrescentando que foi ativado o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima.

O jovem desapareceu na sexta-feira.