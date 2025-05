PGR confirma denúncia contra Hugo Soares por alegado favorecimento em hospital

Está em análise – A Procuradoria-Geral da República confirma à Renascença que encaminhou para o Ministério Público do Porto uma denúncia contra Hugo Soares, líder parlamentar do PSD.

A PGR refere que o caso está em análise e, por isso, não pode prestar qualquer informação adicional.

A notícia foi avançada, este sábado, pelo Correio da Manhã, que dá conta de que a denúncia diz respeito a um alegado favorecimento indevido no acesso a uma cirurgia no Hospital da Santo António, no Porto, no verão do ano passado.