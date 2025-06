Buscas contínuas para encontrar jovem que caiu ao rio Douro terminam este domingo

As buscas contínuas para tentar encontrar o jovem que caiu ao rio Douro após ter saltado da ponte Luís I, na sexta-feira, vão terminar este domingo, prosseguindo na segunda-feira de forma aleatória, disse à Lusa um responsável.

De acordo com o comandante da Capitania dos Portos do Douro e Leixões, Rui Silva Lampreia, as buscas contínuas vão terminar ao final do dia.

"A partir de amanhã [segunda-feira] vamos fazer esporadicamente e aleatoriamente, por terra e no espelho de água", disse à Lusa o responsável, especificando que irão depender também das patrulhas feitas pela Polícia Marítima.

Este domingo, as buscas para encontrar o jovem de 17 anos recomeçaram pelas 08h30 e foram alargadas a Valbom, no concelho de Gondomar, desde a foz do rio Douro, com recurso a seis operacionais, duas embarcações e uma viatura que percorreu as margens por terra.

O jovem desaparecido é um rapaz de nacionalidade brasileira, aluno de uma escola secundária que se encontrava numa visita de estudo ao Porto, quando, com outros colegas, se atirou ao rio.