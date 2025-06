Carta por pontos. Quase um milhão de condutores penalizados desde 2016

Em nove anos, o Sistema da Carta por Pontos penalizou mais de 991 mil condutores, dos quais cerca de 121 mil no último ano. Este número representa um aumento de 14% em comparação com os oito anos anteriores, de acordo com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

Desde 1 de junho de 2016, data em que o sistema entrou em vigor, as contraordenações graves, muito graves e os crimes rodoviários implicam a subtração de pontos na carta de condução.

Desde essa data, 3.611 condutores já tiveram o seu título de condução cassado - o que ocorre quando o condutor fica sem qualquer ponto ou, por outro lado, quando não cumpre com os prazos legais para frequentar uma ação de formação - e, consequentemente, estiveram ou estão impedidos de obter novo título de condução pelo período de dois anos.

No último ano, foram cassados 492 títulos de condução, um aumento de cerca 14%, em comparação ao número registado nos oito anos anteriores. Encontram-se ainda a decorrer os trâmites em 184 processos de condutores que perderam a totalidade dos pontos.

>As infrações mais registadas na perda de pontos foram: excesso de velocidade (69,2%), utilização indevida do telemóvel (10,7%), paragem ou estacionamento na passagem para peõesou em lugar reservado a pessoa com deficiência condicionada na sua mobilidade (5,9%), ausência de seguro (4,2%), condução sob influência de álcool ou substâncias psicotrópicas (3,4%) e violação de regras e sinais (6,6%).

Nos distritos de Lisboa e Porto foram registadas cerca de 5.500 contraordenações por mês, em cada um, seguido de Aveiro, com cerca de 3.000, e de Faro e Leiria, com cerca de 2.600 em cada. Foi, também, nestes distritos em que se verificou o maior número de condutores que perdeu pontos na carta de condução: Lisboa (27%); Porto (16%); Leiria (7%); Aveiro (7%) e Braga (6%).