Cidadão português morre em combate na Ucrânia

O secretário de Estado das Comunidades, José Cesário, confirmou este domingo a notícia da morte, em combate, na Ucrânia, do cidadão português Jerónimo Guerreiro, e que a família pediu apoio consular para a trasladação do corpo para Portugal.

À Renascença, José Cesário confirma que o Governo teve "a informação que teria morrido um jovem militar português" este sábado à tarde, que pertencia "à legião internacional", que "combate lado a lado com as forças ucranianas no Leste da Ucrânia".

"Acabamos por contactar a família e hoje de manhã tivemos efetivamente essa confirmação, embora não se trate de uma confirmação oficial", explica, uma vez que o corpo se encontra, alegadamente, numa "zona que está controlada pelas forças russas, o que, naturalmente, dificulta a confirmação". "Não temos uma confirmação definitiva oficial. Mas é oficiosa".

Cesário confirma, igualmente, que a embaixada está "a fazer todas as diligências possíveis junto das autoridades locais no sentido de confirmar o facto e, no caso de ser verdade, tentar tudo para recuperar o corpo" para que possa ser entregue à família.

A notícia já tinha sido avançada pelos Bombeiros Voluntários de Sacavém, a que o jovem alegadamente pertencia. Numa publicação na rede social Facebook, a corporação admite ter partido "mais um dos nossos". "Fica connosco o legado de coragem, entrega e humanidade que definiu cada gesto da sua vida", é dito.