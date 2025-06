Criança de quatro anos morre afogada em piscina fechada para obras

Uma criança de quatro anos morreu afogada numa piscina municipal que estava fechada para obras, este sábado à noite.

A notícia já foi confirmada à Renascença por fonte dos bombeiros locais. A informação inicial foi avançada pelo Jornal de Notícias, que avança que o menino de quatro anos foi encontrado num complexo de piscinas estava fechado para obras, o Complexo de Piscinas do Parque José Afonso, na Baixa da Banheira, na Moita.

Os bombeiros terão tentado reanimar a criança, mas o óbito acabou por ser declarado no local.

O alerta foi dado às 22h09 de sábado, quando os Bombeiros da Moita foram acionados para uma criança em paragem cardiorrespiratória. Para além dos Bombeiros da Moita também estiveram no local uma viatura médica do Barreiro, os psicólogos do INEM e a PSP.

A Polícia de Judiciária de Setúbal está a investigar o caso. Segundo avança a CNN Portugal, o menor desapareceu por volta das 17h00 do Parque Zeca Afonso. A família terá informado a polícia "cerca das 19h20", momento em que "vários meios da PSP do Barreiro procederam a buscas no local e área adjacente", informam as autoridades, citadas por aquele canal televisivo.

[Notícia atualizada às 11h53 de 1 de junho de 2025 com mais detalhes]