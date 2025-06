Fogo em contentor dormitório num estaleiro de obras faz ferido grave em Évora

Um homem, de 24 anos, ficou ferido com gravidade por queimaduras provocadas por um incêndio que eclodiu num contentor dormitório de um estaleiro de obras perto de Évora, revelou fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou à agência Lusa que o fogo, para o qual foi dado alerta às 04h17, eclodiu num contentor dormitório de um estaleiro de obras situado na zona do Degebe, perto de Évora.

Segundo a mesma fonte, a vítima sofreu ferimentos graves, devido a queimaduras, e foi transportada para as urgências do hospital de Évora.

Quanto ao incêndio, acrescentou a fonte da Proteção Civil, entrou em fase de rescaldo às 05h03.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Évora, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, com um total de 13 operacionais, apoiados por cinco veículos, incluindo uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).