Homem morre afogado e outro está desaparecido em barragem de Vendas Novas

Um homem morreu afogado este domingo, e outro está desaparecido nas águas de uma barragem do concelho de Vendas Novas, no distrito de Évora, revelaram à agência Lusa fontes da Proteção Civil e da GNR.

Fonte da Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central disse ter recebido às 18h14 o alerta para esta ocorrência no Açude do Vale das Bicas, também conhecido como barragem da Moinhola, na freguesia de Landeira, em Vendas Novas.

Segundo a mesma fonte, o corpo de um dos homens foi retirado sem vida da água.

Já o outro homem continuava, às 20h15, desaparecido nas águas da barragem, estando a decorrer buscas para o encontrar, adiantou.

Contactada pela Lusa, uma fonte do Comando Territorial de Évora da GNR indicou que os dois homens são estrangeiros e têm idades entre os 30 e os 40 anos.

As operações de socorro mobilizam os Bombeiros de Vendas Novas, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, com um total de 15 operacionais, apoiados por sete veículos, incluindo uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).