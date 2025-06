PJ detém alegado homicida de cidadão estrangeiro em Lagos

Um homem de 47 anos foi detido no sábado em Lagos, no Algarve, por "fortes indícios" de ser o autor do homicídio de um cidadão estrangeiro com 61 anos, revelou este domingo a Polícia Judiciária (PJ).

Segundo um comunicado da PJ, o crime, que está a ser investigado pelo Departamento de Investigação Criminal de Portimão, ocorreu na via pública, nas imediações de um estabelecimento de diversão noturna, em Lagos.

De acordo com a nota, o homicídio teve lugar "na sequência de uma alegada importunação por parte da vítima a clientes no interior do referido estabelecimento".

O suspeito irá agora ser presente a um primeiro interrogatório num tribunal para lhe ser aplicado as medidas de coação.