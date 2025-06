Polícia encontra corpo que pode ser de criança desaparecida na praia de Pedrógão

As autoridades encontraram este domingo, numa praia entre Alcobaça e Nazaré, o corpo de um jovem, que acreditam ser de uma das crianças desaparecidas no dia 25 de maio na praia de Pedrógão, no concelho de Leiria.

O corpo foi encontrado na praia da Falca, depois de um alerta recebido às 19h10 através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa que levou à ativação do Comando Local da Polícia Marítima da Nazaré, do Projeto “SeaWatch” e dos Bombeiros Voluntários de Alcobaça.

O corpo da criança foi encontrado no areal da praia, com o óbito declarado pelo delegado de saúde. O corpo foi transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Leiria.

Dois irmãos de 11 e 16 anos desapareceram no passado domingo, dia 25 de maio, na praia de Pedrógão. As buscas foram reduzidas a partir de quarta-feira, passando de operações contínuas durante o dia para se basearem apenas nas ações diárias de patrulha.