Reino Unido proíbe "vapes". "Há jovens com lesões pulmonares graves", alerta especialista

O Reino Unido proíbe, a partir deste domingo, a comercialização de cigarros eletrónicos descartáveis, conhecidos como "vapes". O objetivo passa por travar o uso crescente deste tipo de disposivos pelos jovens e e diminuir os impactos no meio ambiente.

À Renascença, a pneumologista Sofia Ravara alerta que "os jovens estão cada vez mais a estes produtos", que "atingem concentrações mais rápidas e mais altas de nicotina".

É por esse motivo que a coordenadora do departamento de tabagismo da Sociedade Portuguesa dos Pneumologistas alerta para a necessidade de "dizer às pessoas para não experimentarem estes produtos e aos pais para estarem muito atentos aos filhos".

O "preço mais baixo" em comparação ao tabaco tradicional e o "design apelativo" deste tipo de produto podem explicar o interesse dos jovens.

"Existem cigarros eletrónicos descartáveis em forma de ursinhos, são chamados teddy vape, as próprias cores parecem gomas. Há outras que pendrives para colocar no computador e são facilmente disfarçáveis para os adultos", explica.

Mas apesar do aspeto inofensivo, as consequências de fumar um "vape" são graves, mesmo para "quem o faz há pouco tempo".

"Vemos utilizadores ainda muito jovens, já com sintomas recorrentes, com falta de ar, com ansiedade, tosse e infecções respiratórias", alerta a especialista.



Sofia Ravara lamenta ainda que Portugal "nada tenha feito" para combater o fenómeno.

"Portugal está sempre no marasmo do avanço das políticas europeias, a única medida que foi aprovada foi a transposição de uma direitiva europeia, algo que é obrigado a fazer", remata.