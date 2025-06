Saiba que urgências do SNS estão fechadas este domingo

Seis urgências estão este domingo fechadas no país, a maioria das especialidades de Obstetrícia e Ginecologia na região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo dados do Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

De acordo com as Escalas de Urgência do SNS, consultadas pela agência Lusa às 11h30, estão fechadas as urgências de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Garcia de Orta, em Almada, do Hospital de Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, do Hospital Vila Franca de Xira e do Hospital Santo André, em Leiria.

Estão ainda encerradas as urgências pediátricas dos hospitais de Vila Franca de Xira e do Beatriz Ângelo, em Loures.

A urgência de obstetrícia do Hospital de Braga está condicionada até às 20h00, recebendo apenas casos de urgência internos ou referenciados pelo INEM ou pela linha SNS 24.

A urgência pediátrica do Hospital Amadora-Sintra vai estar referenciada hoje, entre as 20h00 e a meia-noite, recebendo também apenas casos de urgência internos ou referenciados pelo INEM ou pela linha SNS 24.

Os constrangimentos dos serviços de urgência devem-se, sobretudo, à falta de médicos especialistas para assegurarem as escalas, uma situação que é mais frequente em períodos de férias, como o verão, e fins de semana prolongados.

As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contactar a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.