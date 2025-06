Adesão à greve parcial na Carris é "significativa", diz sindicato

A adesão à greve parcial iniciada esta segunda-feira pelos trabalhadores da transportadora rodoviária Carris, que opera em Lisboa, em protesto pelo impasse das negociações com a transportadora, era às 8h00 significativa, disse fonte sindical, sem quantificar a percentagem.

"A adesão à greve parcial era às 8h00 significativa. A paralisação é parcial e há serviços mínimos, [mesmo assim] estão a registar-se perturbações no serviço", disse à Lusa Manuel Leal, do Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal (STRUP), que convocou a paralisação.

Manuel Leal remeteu para mais tarde dados mais concretos sobre a adesão à greve parcial dos trabalhadores da Carris que às primeiras e últimas horas do serviço diário de cada profissional dos vários setores (tráfego, oficinas ou administrativo) e que vai decorrer até sexta-feira.

Sindicatos representativos dos trabalhadores da empresa lisboeta (que opera o serviço público rodoviário da cidade e também elétricos e ascensores de rua), convocaram uma paralisação de duas horas no início e no fim de cada turno entre hoje e 6 de junho e de 24 horas em 12 de junho, tendo sido decretados serviços mínimos por um tribunal arbitral.

Além de serem obrigatórios serviços como o transporte exclusivo de deficientes ou os postos médicos da empresa, têm de funcionar "em 50% do seu regime normal" as carreiras 703, 708, 717, 726, 735, 736, 738, 751, 755, 758, 760 e 767.

Em 13 de maio, o Sindicato Nacional de Motoristas e Outros Trabalhadores (SNMOT) explicou que o acordo sobre as atualizações salariais não implicaria o encerramento do processo negocial e que, juntamente com a empresa, iria constituir "grupos de trabalho com vista, nomeadamente, à redução do horário de trabalho de forma faseada para as 35 horas semanais".