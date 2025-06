Ataque a centro Ismaili. Advogado de família de vítima teme nulidade da condenação

No entanto, à saída, Miguel Matias avizinha uma possível nulidade da decisão, isto porque o Ministério Público não deixou em aberto a hipótese do arguido ser imputável, e o tribunal "passou por cima desse segmento acusação".

Defesa vai avançar com recurso

Já Fátima Pires, advogada de defesa de Abdul Bashir, garante que o recurso à decisão é certo, até porque "houve uma alteração substancial dos factos e a juíza nem deu prazo de defesa ao arguido, portanto a defesa é nula", considera.

"Fiquei surpreendida. O tribunal está a dar uma grande importância a um psicólogo e não a um psiquiatra. Um psicólogo não tem capacidade para diagnosticar uma esquizofrenia e dar medicação, por exemplo", aponta.

Não obstante, o advogado de defesa da família das vítimas refere que a pena máxima para Abdul Bashir "é pouco para este tipo de circunstâncias", pedindo que seja repensado o código penal para este tipo de casos, que descreve como sendo "monstruoso".

Já a a mãe de uma das vítimas, que dentro da sala não conteve a emoção do momento, fez uma declaração aos jornalistas em que afirma que "vai com o coração mais leve".

"Nada traz a minha filha de volta, mas pelo menos foi feita alguma justiça. Ainda bem que temos mulheres juízas, que também devem ser mães e, se calhar, hoje puseram-se no meu lugar", afirmou.

Na primeira sessão do julgamento, em 05 de dezembro de 2024, Abdul Bashir alegou que agiu em legítima defesa e que existia uma conspiração para o matar, o que não é sustentado por qualquer indício no processo.

As vítimas mortais no ataque de 28 de março de 2023 foram duas mulheres portuguesas, de 24 e 49 anos, que trabalhavam no serviço de apoio aos refugiados do Centro Ismaili.