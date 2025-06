Ataque a centro Ismaili. Arguido condenado a 25 anos de prisão por crimes de homicídio

Abdul Bashir foi condenado a pena máxima de 25 anos de prisão por crimes de homicídio, posse de arma proibída e resistência e coação pelo ataque ao Centro Ismaili, em março de 2023. O arguido foi, ainda, condenado aos pagamento de indemnizações cíveis que eram reclamadas no processo.

A decisão do tribunal, conhecida esta segunda-feira, não considera que o arguido estivesse sob anomalia psíquica grave que possa ter afetado a sua capacidade de discernimento. Ou seja, Abdul Bashir não é inimputável.

"Na prática dos factos o arguido não estava condicionado por doença grave. Teve consciência dos facto", disse juíza, esta segunda-feira.

Para o tribunal, o arguido mostrou ser altivo, prepotente e convicto de que as vítimas tinham de tratar dos seus assuntos com urgência e "não foi sem lógica que se dirigiu ao gabinete onde estavam as vítimas".

"Facadas desferidas nas vítimas mostram sentimento de raiva e não defesa", aponta, ainda, a decisão. A mãe de uma das vítimas ficou visivelmente emocionada dentro da sala na altura em que o coletivo de juízes afirmou que Abdul Bashir escolheu vítimas e que as 43 facadas não foram em legítima defesa.

Na primeira sessão do julgamento, em 05 de dezembro de 2024, Abdul Bashir alegou que agiu em legítima defesa e que existia uma conspiração para o matar, o que não é sustentado por qualquer indício no processo.

As vítimas mortais no ataque de 28 de março de 2023 foram duas mulheres portuguesas, de 24 e 49 anos, que trabalhavam no serviço de apoio aos refugiados do Centro Ismaili.