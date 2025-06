Campanha do Banco Alimentar recolhe 1.878 toneladas de alimentos

A campanha do Banco Alimentar Contra a Fome (BACF) recolheu este fim de semana 1.878 toneladas de alimentos em mais de 2.000 superfícies comerciais do país, avançou a instituição de solidariedade social.

O BACF revelou que esta recolha representa um acréscimo de 6,4% em relação à campanha homóloga de 2024, que angariou 1.755 toneladas.

“A adesão à campanha do Banco Alimentar voltou a ser incrível. É muito gratificante poder contar com a participação de tantas pessoas que vão às compras e partilham alimentos com quem mais precisa, respondendo ao apelo do Banco Alimentar e não ficando indiferentes”, afirmou a presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares contra a Fome, Isabel Jonet, citada no texto.