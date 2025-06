Com o financiamento atual, resultado das universidades surpreende "pela positiva"

Em causa está o ranking das universidades que é publicado esta segunda-feira pelo Centro para os Rankings das Universidades Mundiais (The Center for World University Rankings - CWUR). O documento indica que 10 das 13 universidades portuguesas nos primeiros dois mil lugares desceram de posição face ao ano passado.

O presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), Paulo Jorge Ferreira, considera que os resultados das universidades portuguesas no ranking das universidades surpreendem “pela positiva” dado o nível de financiamento que as instituições têm .

“Precisamos de duplicar o nosso financiamento para estarmos ao nível da média europeia”, refere.

Paulo Jorge Ferreira destaca ainda que o ranking demonstra que, além de Portugal, houve outros países que também não tiveram uma prestação positiva. Em comum têm a questão do financiamento.

“Aqueles países onde houve mais investimento houve resultado, aqueles países onde houve cortes também houve consequências. O Japão é um exemplo desses”, diz, recordando que “o texto do ranking diz que, em consequência de cortes no financiamento nos últimos anos, 91% das instituições baixaram no ranking”.

As preocupações em torno das verbas para o setor é um recado que Paulo Jorge Ferreira já fez chegar ao primeiro-ministro indigitado.

“Sem o reforço importante do financiamento para o sistema científico nacional e para o sistema de ensino superior nacional, será impossível competirmos no palco internacional com outros países que estão a investir muito mais do que nós”, assegura.

Noutro plano, o presidente do CRUP aborda a polémica em torno das restrições que a administração Trump está a impor à academia norte-americana. Paulo Jorge Ferreira admite que pode ser uma oportunidade a vários níveis.

“Não é só uma oportunidade para ir buscar investigadores aos Estados Unidos, é uma oportunidade para irmos buscar investigadores em qualquer ponto do globo, que normalmente elegeriam os Estados Unidos como o seu destino preferencial e que agora poderão escolher outros. É uma oportunidade inclusivamente para nós recuperarmos algum do talento que perdemos nos últimos anos e que poderá agora querer voltar a Portugal”, diz o reitor.

Mas há um senão, que bate outra vez na tecla do financiamento.

“Seria necessário um programa com financiamento que não o que já está distribuído às instituições de ensino superior para fazermos face a esse desafio”, remata.