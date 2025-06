DECO pede "regras mais claras" para o marketing de influência

Ainda, outro problema que, de acordo com a DECO, deve ser atacado, são as práticas comuns de edição de conteúdos que poderão alterar as características das pessoas , podem, mais uma vez, promover padrões de beleza que não são os reais. Assim, a organização pretende que sejam introduzidas regras obrigatórias, como a "identificação de conteúdos editados ou quando haja recurso, por exemplo, a imagens criadas com recurso de ferramentas de inteligência artificia", identifica a jurista.

No entanto, o seu potencial aliado à forma como vem sido implementado, trouxe novas preocupações: a falta de identificação de conteúdos com publicidade e a forma como a mesma é feita - deve-se ao facto desta já ser considerada a forma mais eficaz de publicidade em linha .

Em comunicado, a associação diz haver "a necessidade de uma alteração ao Código da Publicidade para melhor se adaptar a estas novas realidades e a diferentes formas de comunicar". "É urgente que se avance com um conjunto de restrições ao objeto da publicidade e uma simplificação do regime processual ", acrescentam.

Com a presença constante das redes sociais nas vidas dos consumidores e o consequente crescimento do marketing de influência, a DECO, Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, pediu esta segunda-feira, " regras mais claras para o "marketing de influência", nas redes sociais, alegando que a linha que separa simples conteúdos de conteúdos publicitários é "cada vez mais ténue".

Formas de Precaução

No entanto, esclarece Rosário Tereso, existem formas para que a sociedade se possa precaver destes problemas.

Primeiro, é necessário compreender que muitas das publicações que aparecem nas redes sociais são publicidade dos influenciadores, que recebem remunerações, ou seja, "não estão meramente a falar das suas experiências, estão a fazer publicidade".

Depois, é necessário estar-se atento e alertar-se para as situações. Numa sociedade cada vez mais avançada a nível tecnológico, as plataformas e redes sociais já "têm mecanismos de denúncia para conteúdos ilegais", o que também acontece quando a publicidade não está identificada.

"É importante denunciarmos quando virmos situações de publicidade não identificada, porque isso permite depois às plataformas agir e de alguma forma até suspender contas que de forma reiterada, não cumprem com as obrigações locais", diz Rosário Tereso. "Mas sobretudo é preciso estar atento e perceber que a publicidade não é uma recomendação, não é uma experiência do influenciador", acrescenta.

Novas regras. O que vai mudar?

A DECO já havia pedido uma alteração ao Código da Publicidade, de forma a que permitisse uma melhor adaptação a novas realidades, a novas diferentes formas de comunicação como as redes sociais e que permitisse uma simplificação do regime processual.

Atualmente, é pedido que sejam introduzidas um conjunto de novas restrições à publicidade e que sejam introduzidas alterações que poderão trazer uma maior facilidade na aplicação das regras.

À Renascença, Rosário Tereso deu exemplos do que a organização pede, mais especificamente, passar a "existir um registro de influenciadores que, não só permitirá aos influenciadores tomar maior consciência acerca de regras legais aplicáveis, como alertá-los-à para as questões relacionadas com práticas desleais, com segurança de produtos, entre outros, mas que também obrigasse os influenciadores, por exemplo, a registarem todas as parcerias celebradas de forma a permitir num momento posterior, caso surja algum problema, que seja fácil a identificação do profissional ou da marca".

A associação pede ainda que sejam introduzidas regras que facilitem a aplicação da lei com a introdução da promoção da existência de uma relação comercial, cabendo ao influenciador demonstrar o contrário, quando seja o caso. Isto surge como forma de facilitar a aplicação da lei que, no que respeita às redes sociais, sejam identificados princípios que já existam, como o princípio da identificabilidade.

"Temos presente, por exemplo, questões como os vídeos, os stories no Instagram, que devem ter regras específicas, muito claras. O conteúdo comercial de uma determinada comunicação deve estar presente durante toda a comunicação e não apenas, por exemplo, no início de um vídeo", salienta a jurista.

Outra questão que se pretende resolver é a forma como a identificação da publicidade é feita. "Muitas vezes surge no fim de um longo texto, de uma longa lista de hashtags, por vezes na própria imagem, mas com recurso a caracteres muito diminutos e por vezes sem qualquer contraste cromático e, portanto, dependem muitas vezes sempre de uma ação concreta do utilizador", diz Rosário. Contudo, e de acordo com a organização, a natureza comercial do conteúdo devia ser clara desde o início da publicação, pelo que é pedida uma identificação de regras, no sentido de esclarecer como e quando se deve fazer a identificação da publicidade.

Desta forma, "a DECO apela a uma densificação de regras e à introdução de novas proibições para reforçar a transparência da publicidade nas plataformas digitais e a proteger os mais vulneráveis".