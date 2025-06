Desaparecimento de Maddie. PJ faz buscas em Lagos a pedido da Alemanha

A Polícia Judiciária (PJ) está a fazer buscas no concelho de Lagos, a pedido das autoridades alemãs, no âmbito da investigação do desaparecimento de Madeleine McCann, em 2007.

Em comunicado, a PJ adiantou que as buscas começaram esta segunda-feira e vão decorrer até ao próximo dia 6 de junho, sexta-feira, e que acontecem na sequência de uma Decisão Europeia de Investigação "emitida pelas autoridades alemãs e titulada pelo coordenador do Ministério Público junto da Comarca de Faro".

O Ministério Público de Braunschweig conduz o processo em curso e pediu a execução de mandados de busca no concelho de Lagos, no âmbito de "um processo preliminar contra um cidadão alemão suspeito da prática de homicídio da cidadã britânica Madeleine Beth McCann", acrescentou a PJ.

A polícia portuguesa adiantou ainda que todas as provas apreendidas durante as buscas desta semana serão entregues às autoridades alemãs mediante autorização do Ministério Público português.

A 3 de maio de 2007, Madeleine McCann desapareceu do apartamento em que dormia com os irmãos gémeos, de dois anos, na Praia da Luz, enquanto os pais jantavam com amigos a poucos metros de distância, na estância balnear.

Em 2020, a polícia alemã declarou Christian Brückner como principal suspeito do sequestro e assassínio da criança, mas não se formalizaram acusações.