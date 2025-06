Dois bombeiros com ferimentos ligeiros em incêndio em imóvel devoluto no Estoril

Dois bombeiros sofreram ferimentos ligeiros no combate a um incêndio num edifício devoluto no Estoril, concelho de Cascais, embora as chamas tenham sido rapidamente controladas, informou fonte do comando sub-regional da Grande Lisboa da ANEPC.

Segundo a fonte do comando sub-regional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), um dos bombeiros com "ferimentos leves", da corporação de Alcabideche, sofreu queimaduras no pescoço e o outro, dos voluntários de Cascais, teve um traumatismo num membro inferior, devido a uma queda.

Os dois feridos foram transportados para o Hospital de Cascais, no distrito de Lisboa.

O alerta para o incêndio numa vivenda degradada e devoluta na Avenida Dom Nuno Alvares Pereira, no Estoril, registou-se às 17h18 e, de acordo com fonte oficial do Serviço Municipal de Proteção Civil, a situação foi rapidamente controlada e, pelas 23h50, o incêndio já estava extinto.

O rápido controlo das chamas deveu-se à abundância de meios que foram destacados para o local por se tratar de área urbana.

A mesma fonte explicou à Lusa que a área social da Câmara de Cascais informou não haver registo de sem-abrigo a pernoitar na casa, existindo apenas "a perceção de ser usada por toxicodependentes para consumo".

Contudo, só após as operações de rescaldo será possível confirmar a inexistência de qualquer vítima no interior do edifício.

De acordo com a fonte do comando sub-regional da ANEPC, estiveram no local 41 operacionais, apoiados por 16 viaturas, das corporações do Estoril, Cascais, Alcabideche e Carcavelos e elementos da PSP do Estoril e do Serviço Municipal de Proteção Civil.