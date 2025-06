Encontrado corpo de homem desaparecido em barragem de Vendas Novas

O corpo do homem que estava desaparecido, desde domingo, nas águas de uma barragem do concelho de Vendas Novas, no distrito de Évora, foi encontrado hoje pelos bombeiros, revelou fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou à agência Lusa que o corpo foi localizado e retirado da água às 9h27, cerca de 45 minutos após o recomeço das buscas.

Depois de suspensas no domingo à noite, as operações recomeçaram esta manhã, mobilizando os Bombeiros de Vendas Novas, a Força Especial de Proteção Civil e a GNR, num total de 10 operacionais, apoiados por sete veículos e uma embarcação.

O alerta para o afogamento de dois homens nas águas do Açude do Vale das Bicas, também conhecido como barragem da Moinhola, na freguesia de Landeira, foi dado às 18h14 de domingo.

O corpo do outro homem foi retirado sem vida da água no domingo à tarde.

Uma fonte do Comando Territorial de Évora da GNR disse à Lusa que os dois homens são estrangeiros e têm idades entre os 30 e os 40 anos.