Encontrado corpo que pode ser de uma das crianças desaparecidas em praia de Leiria

O corpo de um jovem, que se suspeita ser de uma das crianças desaparecidas há uma semana na praia do Pedrógão, concelho de Leiria, foi encontrado esta segunda-feira no areal da praia de São Pedro de Moel, Marinha Grande.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.



A Autoridade Marítima Nacional (AMN) adiantou, em comunicado, que o corpo foi encontrado hoje ao final da tarde, depois de no domingo ter sido encontrado também um corpo que se suspeita ser de uma das crianças desaparecidas.

O alerta foi dado hoje às 18:56, para a presença de um corpo no areal da praia de São Pedro de Moel, concelho da Marinha Grande, distrito de Leiria.

Para o local foram destacados elementos da Estação Salva-vidas da Nazaré, do comando local da Polícia Marítima da Nazaré, do Projeto "SeaWatch" e dos Bombeiros Voluntários Vieira de Leiria.

"O óbito será declarado pelo delegado de saúde e, após contacto com o Ministério Público, o corpo será transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Leiria pelos bombeiros", pode ler-se ainda.

No domingo, a AMN revelou que foi encontrado o corpo que se suspeita ser de uma das crianças desaparecidas, no areal de uma praia situada entre os concelhos de Alcobaça e Nazaré.

Duas crianças desapareceram no passado dia 25 de maio na praia do Pedrógão, no concelho de Leiria.

Os menores, dois irmãos de 10 e 15 anos, que se encontravam acompanhados da família, desapareceram depois de, alegadamente, estarem a banhos na Praia do Pedrógão, que ainda não se encontrava vigiada.

A presidente da União de Freguesias de Monte Redondo e Carreira, Céline Gaspar, disse na semana passada que a família, quatro menores e a avó, reside, desde janeiro, em Monte Redondo, no concelho de Leiria.

Três dos menores frequentam o Colégio Dr. Luís Pereira da Costa e outro o Centro Escolar de Monte Redondo, declarou Céline Gaspar, acrescentando que, pela informação de que dispõe, os pais são emigrantes no Canadá.