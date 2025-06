Fábrica de calçado Gabor vai despedir 222 trabalhadores em Barcelos

A multinacional alemã de calçado Gabor vai avançar com o despedimento coletivo de 222 trabalhadores na fábrica de Silveiros, em Barcelos. Segundo Maria José Ferreira, delegada sindical e dirigente do Sindicato do Calçado, Malas e Afins, Componentes, Formas e Curtumes do Minho e Trás-os-Montes, a intenção de despedimento foi comunicada na sexta-feira, deixando entre os trabalhadores "um clima de funeral".

"É gente a chorar, é gente a desmaiar, é um autêntico clima de funeral", referiu, sublinhando que entre os visados há trabalhadores com mais de 30 anos de casa e jovens casais que, "de um momento para o outro, veem cair por terra todos os seus sonhos".

Contacto pela Lusa, o gerente da fábrica de Barcelos, Ralf Rasemann, confirmou o despedimento, justificando-o com o contexto económico de crise e a consequente redução de encomendas. "Nós trabalhamos direta e exclusivamente para a casa-mãe, na Alemanha, e o problema tem a ver principalmente com o mercado alemão", referiu.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A empresa vê-se, assim, forçada a reduzir a produção diária e, consequentemente, o número de trabalhadores, "adequando a capacidade instalada da empregadora às necessidades de trabalho atuais". Nesse sentido, considera o despedimento em curso "uma medida de gestão adequada, proporcional e racional".

Segundo Rasemann, a Gabor emprega atualmente cerca de 1.000 trabalhadores em Barcelos, sendo a intenção da administração reduzir esse número para 760.

A delegada sindical disse que a empresa "tem tudo em dia" com os trabalhadores, desde salários a subsídios e prémios de produção. "Nisso são muito certos", referiu Maria José Ferreira.

Acrescentou que a empresa, há cerca de dois meses, já tinha dispensado 67 trabalhadores, uns que estavam em fim de contrato e outros por acordo mútuo.

O JN avançou hoje que a Gabor vai proceder ao despedimento coletivo de 222 trabalhadores, dois meses depois de ter dispensado outros 67. Ainda segundo aquele jornal, o setor da produção é o mais afetado, com a dispensa de 193 funcionários, mas também encarregados de montagem, pré-montagem, acabamento e costura.

A Gabor está em Portugal desde 1986, tendo começado por se instalar na Trofa, mas entretanto mudou-se para Barcelos.