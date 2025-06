FNE diz que violência escolar está a aumentar por falta de recursos humanos

A Federação Nacional de Educação (FNE) aponta que o aumento de violência escolar deve-se, sobretudo, à falta de recursos humanos nas escolas.

O secretário-geral da FNE reage assim, à Renascença, depois de serem conhecidos resultados do Observatório da Convivência Escolar, que contabiliza mais de 50 denúncias em seis meses.

Para Pedro Barreiros, o aumento da violência entre os alunos deve-se num primeiro plano à falta de assistentes operacionais "para resolver logo na base e na origem estes problemas".

"As escolas ganharam dimensão, têm centenas e milhares de alunos e não estão preparadas", lamenta, explicando que há "uma mudança na nossa sociedade que a escola não está a acompanhar".

O secretário-geral da FNE revela que é sobretudo na Grande Lisboa que ocorrem os casos de violência e a indisciplina. A esmagadora maioria dos casos ocorre entre alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos.

A Polícia de Segurança Pública lançou esta segunda-feira a operação “Escola Segura – Final do Ano Letivo 2024/2025”, com o objetivo de reforçar a sua missão de segurança, prevenção da criminalidade e da delinquência junto da comunidade escolar.

A operação, que decorre até 27 de junho, contempla ações de sensibilização e contactos individuais de prevenção criminal junto dos jovens do 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário.