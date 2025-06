Mais de 57 mil acidentes e 157 mortos nas estradas este ano

Mais de 57 mil acidentes rodoviários ocorreram nas estradas portuguesas nos primeiros cinco meses do ano, dos quais resultaram 157 mortos, menos 26 comparativamente ao mesmo período de 2024, revelou hoje a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

De acordo com o relatório diário de sinistralidade da ANSR, foram registados em todo o país, entre 01 de janeiro e 31 de maio, 57.132 acidentes, que provocaram 157 mortos, 960 feridos graves e 16.502 feridos ligeiros. Comparando com o mesmo período de 2024, verificaram-se menos 16 acidentes, menos 26 vítimas mortais, menos 960 feridos graves e menos 16.502 feridos ligeiros.

Segundo os dados, o maior número de acidentes ocorreu no distrito de Lisboa (10.359), seguido do Porto (9.585), Aveiro (4.450) e Braga (4.285).

No que respeita a vítimas mortais, os distritos de Lisboa e do Porto registaram o maior número, com 19 mortos cada, seguidos de Santarém (18), de Braga (15), Aveiro e Setúbal (13 cada). O número de mortos diz respeito às vitimas cujo óbito foi declarado no local do acidente ou a caminho do hospital.

Os dados da ANSR indicam ainda que a maioria dos feridos graves foi registada nos distritos de Lisboa (150), Santarém (84), Setúbal (80), Braga (71) e Porto (70).

Já no que se refere aos feridos ligeiros, o maior número ocorreu no distrito de Lisboa (3.621), seguido do Porto (2.703), de Braga (2.123) e Aveiro (1.282).