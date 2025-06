PJ detém na Amadora homem por suspeitas de violação de mulher de 26 anos

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 34 anos, suspeito de coação e violação de uma mulher de 26 anos. Os factos terão ocorrido na cidade da Amadora no dia 26 de maio.

Em comunicado, a PJ esclarece que na origem da investigação esteve “uma denúncia do marido da vítima às autoridades”.

“O crime ocorreu em contexto de coabitação, vivendo a mulher num quarto com o marido e o filho menor e o agressor noutro”, explica a nota, acrescentando que “na tarde da data do crime, o suspeito encontrava-se a sós com a vítima, vindo a ameaçá-la com uma faca de cozinha para levar a cabo a violação”.

Ainda segundo a PJ, desenvolvidas diligências investigatórias, pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, que conduz a investigação, “foram recolhidos elementos de prova que permitiram a detenção do suspeito”.

O detido, de nacionalidade estrangeira, foi presente a primeiro interrogatório judicial e ficou sujeito a medida de coação de prisão preventiva.