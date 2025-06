Prisão preventiva para suspeito de homicídio com arma branca na Amadora

Um homem, de 23 anos, detido pela Polícia Judiciária, ficou em prisão preventiva por suspeita dos crimes de homicídio qualificado e roubo agravado, ambos com uso de arma branca, que vitimou um homem de 28 anos, no passado dia 22 de maio, no Bairro da Cova da Moura, Amadora.

Em comunicado, a PJ indica que o agressor e a vítima eram conhecidos de infância, estando ainda por apurar qual foi o móbil do crime.

“Após conhecimento da notícia do crime, a Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, unidade da PJ responsável pela investigação, desenvolveu de imediato diligências de recolha de informação e correspondente suporte probatório que levou à identificação do suspeito”, lê-se na nota.

Segundo a PJ, com o auxílio da Divisão da PSP da Amadora foi possível localizar o suspeito “na madrugada da passada sexta-feira, tendo sido espoletado um conjunto de diligências que vieram a culminar com a sua detenção na mesma data fora de flagrante delito”.

O arguido foi sujeito a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado sujeito à medida de coação de prisão preventiva. As investigações prosseguem.