Simulacro de acidente corta trânsito no IC8 e testa resposta operacional

O Itinerário Complementar (IC) 8 vai estar cortado ao trânsito na manhã de sábado para a simulação de um de acidente rodoviário para testar a resposta operacional e a articulação entre as várias entidades e agentes de proteção civil.

Segundo um comunicado da Câmara da Sertã enviado à agência Lusa, o simulacro "RodoEx IC8" decorre durante a manhã de sábado, num troço entre Sertã e Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco. Este exercício vai provocar o corte do trânsito nesta via em ambos os sentidos, entre Vale do Pereiro e Isna de São Carlos (nós 34 e 35), entre as 08h00 e as 15h00.

"Em alternativa, os automobilistas deverão circular pela Estrada Nacional [EN] 241", explica a autarquia.

O "RodoEx IC8" tem como objetivo testar uma resposta operacional em contexto real, assim como a articulação entre as várias entidades e agentes de proteção civil envolvidos, desde forças de segurança, bombeiros, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e técnicos dos municípios, entre outros.

A vereadora da Proteção Civil da Câmara Municipal da Sertã, Cristina Nunes, considera que este simulacro se revela de "extraordinária importância" tendo presentes alguns acidentes graves ocorridos nos últimos anos naquela via.

"É extremamente importante e pertinente preparar todos os operacionais envolvidos para uma situação real, para que haja uma articulação institucional entre as diversas entidades e agentes de Proteção Civil, para que as respostas e as ações sejam as mais rápidas e eficazes possíveis", sintetizou a autarca.

Dada a importância e relevância deste exercício, o município da Sertã apela à compreensão de todos os utilizadores do IC8 para os transtornos causados pelo corte de trânsito, apelando ainda ao cumprimento da sinalização no local e das indicações das forças de segurança.

O "RodoEx IC8" é uma organização conjunta do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Beira Baixa da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e dos municípios da Sertã e de Proença-a-Nova.

O simulacro irá ainda envolver várias entidades ligadas à Proteção Civil, como o Serviço Municipal de Proteção Civil da Sertã, bombeiros voluntários das corporações de Castelo Branco, Cernache do Bonjardim, Idanha-a-Nova, Oleiros, Penamacor, Proença-a-Nova, Sertã, Vila de Rei e Vila Velha de Ródão, GNR, INEM, Unidade Local de Saúde de Castelo Branco e Infraestruturas de Portugal.