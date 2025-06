Universidades portuguesas em queda. Dez em 13 caíram no ranking mundial

Há 13 instituições de ensino superior portuguesas entre as melhores duas mil do mundo, mas 10 caíram de posição.

É o que se conclui na edição deste ano do ranking das duas mil melhores universidades a nível global, um documento elaborado pelo Centro para os Rankings das Universidades Mundiais (The Center for World University Rankings - CWUR).

Este ano, o documento analisou os dados de quase 21.500 universidades (21.462), tendo revelado as posições das duas mil melhores.

É nesta lista que aparecem 13 instituições portuguesas. A Universidade de Lisboa é a que está melhor colocada, surge no lugar 218, tendo, ainda assim, descido sete posições face ao ranking do ano passado.

Em sentido contrário, a Universidade do Porto subiu cinco lugares e está em 302º lugar.

A Universidade de Coimbra também desce sete posições e surge em 449º lugar, à frente da Universidade Nova de Lisboa – 534º lugar – e a Universidade de Aveiro – em 601º lugar.

Além da Universidade do Porto, apenas sobem de posição o Instituto Politécnico do Porto (1587º lugar) e a Universidade Católica Portuguesa (1660º lugar).

“Alarmante queda” aponta presidente do CWUR

Numa análise aos resultados portugueses, Nadim Mahassen , presidente deste Centro para os Rankings das Universidades Mundiais, considera que “Portugal está bem representado” neste ranking, advertindo, no entanto, para uma “alarmante queda dos resultados das instituições académicas do país”.

Segundo Nadim Mahassen esta descida fica a dever-se a “uma quebra na performance da investigação e a um apoio financeiro limitado por parte do Governo”.

“Enquanto vários países estão a colocar o desenvolvimento da educação e da ciência no topo da sua agenda, Portugal está a lutar para acompanhar o ritmo. Sem um financiamento mais forte e um planeamento estratégico, Portugal corre o risco de ficar ainda mais para trás no panorama académico mundial em rápida evolução”, lê-se no comunicado do CWUR.

Harvard outra vez no topo, mas China passa EUA

Pelo décimo quarto ano consecutivo, Harvard é a melhor universidade do mundo, seguida de duas outras instituições privadas americanas, MIT e Stanford. As britânicas Cambridge e Oxford ocupam o quarto e o quinto lugares, respetivamente, deste ranking.

“Os Estados Unidos da América, apesar de ocuparem oito dos dez primeiros lugares a nível mundial, estão a lutar para manter o seu domínio a nível mundial”, lê-se na nota enviada às redações.

O documento aponta ainda que este ano, pela primeira vez, há mais universidades chinesas do que norte-americanas neste ranking das duas mil melhores instituições de ensino superior.

Não são só as instituições dos Estados Unidos que demonstram piores resultados. Segundo o presidente do CWUR o “declínio acentuado das universidades norte-americanas é semelhante ao das instituições do Japão, França e Alemanha, enquanto as universidades britânicas e russas se têm saído apenas ligeiramente melhor”.

“Com a extraordinária ascensão das instituições chinesas, as universidades do mundo ocidental não se podem dar ao luxo de ficar paradas e descansar sobre os louros”, remata a nota.

